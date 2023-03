Perde il controllo dell'auto che si ribalta: pensionato in codice rosso Ferita anche una donna. L'incidente a contrada Torre Alfieri, alle porte di Benevento

E' di due persone ferite, di cui una in codice rosso, il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina alle porte di Benevento, a contrada Torre Alfieri. È qui che una Fiat 600 guidata da un ultraottantenne che viaggiava in compagnia di una pensionata, si è ribaltata in un scarpata a margine della carreggiata.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e due ambulanze del 118 Misericordia e dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa. I vigili del fuoco hanno estratto i due malcapitati dalle lamiere contorte della piccola utilitaria e messo in sicurezza il veicolo.

Il pensionato è stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento, mentre la donna è stata ricoverata al Fatebenefratelli.