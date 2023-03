Furibonda lite tra detenuti nel carcere minorile di Airola, denuncia del Sappe Coinvolti tre giovani stranieri ed un giovane di Napoli. Il sindacato: allontanare i tre detenuti

Ancora un grave evento critico nel carcere di minorile di Airola. La denuncia arriva ancora una volta dal Sappe e in particolare da Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che spiega: “Ieri, durante l'ora d'aria, un detenuto partenopeo provocava un detenuto marocchino tanto da innescare una vera e propria rissa in cui si sono fronteggiati 3 marocchini e 1 italiano. Il napoletano minorenne ha avuto la peggio ed è dovuto ricorrere alle cure del sanitario d'istituto. I 3 detenuti stranieri sono gli stessi che hanno partecipato all'ultimo grave disordine avvenuto nel carcere minorile ma sono ancora ad Airola. Tale episodio non ha margini di interpretazioni ma è solo un susseguirsi di questioni irrisolte tra etnie diverse”.

Il Sappe chiede l'immediato allontanamento dei detenuti coinvolti negli episodi sopra descritti, per cercare di ripristinare l'ordine e la sicurezza nell'istituto minorile sannita. Un plauso e un ringraziamento va al personale di Polizia Penitenziaria in servizio che con dignità e professionalità hanno evitato che una rissa sfociasse in una vera e propria rivolta vista la permanenza all'aria di altri ristretti durante la rissa”.