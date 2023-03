Travolto dal trattore, grave un 43enne trasferito in codice rosso al San Pio Incidente agricolo nel territorio di Sant'Agata de' Goti. Indagano i carabinieri

E' ricoverato in prognosi riservata al San Pio di Benevento il 43enne di Sant'Agata de' Goti che questa mattina è rimasto ferito in seguito ad un incidente agricolo. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri, sarebbe stato travolto dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà alla località Fagnano. Il mezzo all'improvviso si è ribaltato e lo ha colpito in vari punti del corpo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il malcapitato prima di condurlo in ospedale in codice Rosso. AL san Pio di Benevento l'uomo è arrivato dopo che, lungo il tragitto, è stato trasferito sull'ambulanza dell'Unità di Rianimazione del 118 Croce Rossa.