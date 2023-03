Ruba l'incasso di una pizzeria del centro e fugge, arrestato un 46enne Benevento. Fermato dalla Mobile Giovanni Altieri

E' accusato di aver rubato l'incasso di una pizzeria a taglio in via Rummo. E' per questo che è stato arrestato Giovanni Altieri, 46 anni, di Benevento, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, fermato dalla Mobile.

Secondo una prima ricostruzione, approfittando dell'assenza del titolare, che era andato nel laboratorio, l'uomo sarebbe entrato nel locale e si sarebbe impadronito del registratore di cassa contenente 700 euro.

Un'azione compiuta soto gli occhi di un testimone che l'ha visto allontanarsi.

Scattato l'allarme, il 46enne è stato bloccato poco dopo tra piazza Orsini ed il Corso. Su ordine del pm Marilia Capitanio, è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Luca Russo.