"Che fai qui? Sequestrato e 'interrogato'": 5 anni e 4 mesi a un 29enne Benevento. Episodio a Bonea, rito abbreviato per Alex Tangredi. A giudizio altre 2 persone

Il pm Stefania Bianco ha chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi per sequestro di persona, rapina, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'avvocato Elena Cosina si è espressa per la riqualificazione del sequestro in violenza privata, per l'assoluzione dall'addebito di rapina, concludendo con la propsta del minimo delle pena.

Nel pomeriggio (aggiornamento ore 16) la pronuncia del gup Gelsomina Palmieri, che ha fissato in 5 anni e 4 mesi la condanna con rito abbreviato per Alex Tangredi, 29 anni, di Bonea (assolto, per mancanza di querela, dal danneggiamento), uno dei tre imputati nell'indagine dei carabinieri di Montesarchio su un episodio accaduto il 3 dicembre del 2021. Il giudice ha anche spedito a giudizio gli altri due: Marianna Napolitano (avvocato Cosina), 36 anni, di Montesarchio, e Guglielmo Pagnozzi (avvocato Fabio Russo), 35 anni, di Pannarano, per i quali il processo partirà l'8 aprile del 2024.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Tangredi e Pagnozzi avrebbero avvicinato un operaio di Montesarchio che con la sua auto era fermo in piazza a Bonea. Tangredi avrebbe sfilato le chiavi ed intimato di restare fermo al malcapitato, che Pagnozzi avrebbe poi controllato, per evitare che usasse il cellulare, mentre l'altro si era allontanato. Una volta tornato, Pagnozzi avrebbe mostrato alla vittima una pistola che poi si rivelerà a salve, senza tappo rosso, poi l'avrebbe obbligata a spostarsi sul sedile del passeggero, mettendosi lui al volante.

Tangredi li avrebbe seguiti con una Mercedes, a bordo della quale sarebbe stato successivamente fatto salire l'uomo. Destinazione l'abitazione di Tangredi e Napolitano, dove i tre lo avrebbero 'interrogato' sulla sua presenza a Bonea ed i rapporti con il datore di lavoro. La compagna di quest'ultimo sarebbe stata minacciata telefonicamente – l'accusa è contestata a Tangredi e Napolitano- nel corso di una conversazione in cui le sarebbero state chieste spiegazioni sui motivi per i quali il compagno frequentava Bonea.