Donna salvata al Rione Libertà, il Questore Giobbi ringrazia agenti e cittadini "E’ nella vicinanza a chi è in difficoltà che il nostro lavoro trova il suo significato più nobile"

Il Questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi, porge il suo più vivo ringraziamento a quanti, numerosissimi, hanno voluto far pervenire attestati di vicinanza e stima agli agenti di polizia della Squadra “Volanti” che, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 14 marzo 2023, sono interventi al rione Libertà per prestare soccorso ed assistenza ad una concittadina che versava in condizioni di estremo disagio.

Nella circostanza il Questore Giobbi ha formulato alla donna i migliori auguri di una pronta guarigione e agli agenti intervenuti il suo plauso e la sua stima, riconoscendo nella loro abnegazione e nel loro senso del dovere l’eredità di quei valori che da sempre contraddistinguono l’operato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

“E’ nella vicinanza a chi è in difficoltà ed ha bisogno di aiuto che il nostro lavoro trova il suo significato più nobile e profondo e, allo stesso tempo, i cittadini beneventani devono essere orgogliosi di avere a disposizione degli operatori di Polizia così coraggiosi e sempre pronti ad intervenire” ha commentato il Questore Giobbi.