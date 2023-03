"Le ha toccato le parti intime", il prof di educazione fisica dinanzi al Gip Benevento. Lunedì l'interrogatorio del 68enne irpino arrestato per violenza sessuale e lesioni

Se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, avrà la possibilità di poter offrire la sua versione dei fatti. L'appuntamento è in programma lunedì, quando dinanzi al gip Pietro Vinetti comparirà per l'interrogatorio di garanzia G.P., 68enne, il docente irpino di educazione fisica – come anticipato da Ottopagine – da martedì scorso agli arresti domiciliari per le ipotesi di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

Difeso dall'avvocato Alberico Villani, è stato chiamato in causa da una inchiesta della Squadra mobile che ha messo nel mirino i suoi presunti comportamenti nei confronti di una 26enne che abita in un centro a poca distanza da Benevento. E' l'unico elemento, oltre alla competenza territoriale della Procura di Benevento, che aggancia questa storia al Sannio. Perchè tutto ciò che è stato ricostruito si sarebbe verificato nella palestra di un centro della provincia di Avellino nel quale risiede l'indagato.

Era il 10 agosto del 2022 quando l'allora 67enne, istruttore chinesiologo, adducendo come motivazione il fatto che stava compiendo una “terapia energetica”, utile a fronteggiare le problematiche riscontrate e riferitegli dalla parte offesa”, avrebbe costretto la giovane a subire atti sessuali”. Le avrebbe toccato le parti intime, poi avrebbe cercato anche di fare altro.

Lei aveva denunciato l'episodio, tre giorni dopo si era rivolta ai medici del San Pio che le avevano diagnosticato una ecchimosi sulla parte interna delle cosce giudicata guaribile in sette giorni. Circostanze al centro di un'indagine, scandita anche dalla richiesta di incidente probatorio alla quale si era opposto il legale della donna, sfociata nell'arresto del prof, che adesso, se lo vorrà, potrà fornire la sua ricostruzione.