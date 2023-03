Morte di Costanzo, eseguita a scopo precauzionale una profilassi antibiotica Il dramma del ragazzo di Colle Sannita. Ha interessato familiari, compagni di scuola e docenti

Un'attività solo a scopo precauzionale. L'ha disposta l'Asl, attraverso il Dipartimento di epidemiologia e prevenzione guidato dalla dottoressa Annarita Citarella, dopo il dramma di Costanzo, 16 anni ad agosto, di Colle Sannita, morto al San Pio nella tarda serata di giovedì.

In attesa di conoscere cosa abbia stroncato l'esistenza del giovane, è stata infatti eseguita una profilassi antibiotica per i familiari e le persone più vicine al ragazzo, oltre che per i compagni di classe ed i docenti dell'Istituto Industriale. Una tappa fondamentale nei percorsi previsti per i casi in cui c'è il sospetto di un decesso scatenato da una causa infettiva. Allo stato, un sospetto che dovrà essere confermato o spazzato via, ma che, nel frattempo, ha richiesto un lavoro di prevenzione.

Da qui la necessità di risalire, grazie anche al dottore di famiglia, ai contatti più stretti della vittima. Intanto, resta altissima la commozione per il terribile destino toccato al ragazzo. Giovedì aveva accusato un forte rialzo della temperatura: una condizione che aveva indotto il suo medico ad ordinarne il trasporto in ospedale, dove il suo cuore aveva successivamente smesso di battere per sempre, nonostante i tentativi di rianimarlo. Una tragedia sconvolgente.