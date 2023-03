Affidamento servizio scuolabus a Cerreto Sannita, assolte nove persone Benevento. Abuso d'ufficio, fatto non sussiste per amministratori, funzionari comunali, imprenditore

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il Tribunale (presidente Pezza, a latere Murgo e Perrotta) ha assolto, in linea con le richiesta della difesa e dello stesso pm Maria Colucci, le nove persone coinvolte nell'indagine sull'affidamento a Cerreto Sannita del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materna, elementare e media per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

I fatti andavano fino al 30 dicembre 2016, l'assoluzione è scattata - le cariche sono dell'epoca- per Pasquale Santagata, 68 anni, sindaco dal maggio 2011 al giugno 2016 e poi vice sindaco fino al 27 dicembre 2018; l'attuale primo cittadino Giovanni Parente, 67 anni, allora assessore alla polizia urbana, Lorenzo Morone, 76 anni, assessore alla Cultura e vice sindaco dal maggio 2011 al giugno 2016, Ciro Melotta, 71 anni, assessore ai Lavori pubblici (maggio 2011 – giugno 2016), Mario Carangelo, 47 anni, assessore con delega ad Agricoltura ed Ambiente (maggio 2011 – giugno 2016), Vincenzo Di Lauro, 41 anni, assessore alla Pubblica istruzione e all'Ambiente dal 20 giugno 2016, Emilia Florenzano, 69 anni, di Frasso Telesino, segretario generale fino al settembre 2017, responsabile del I Settore fino al 31 dicembre 2013, quando era subentrato, dal gennaio 2014 all'ottobre 2017, Gerardo Iannella, 57 anni, di Cerreto Sannita, e Michela Giordano, 32 anni, di Cerreto Sannita, titolare di una ditta di noleggio autobus.

Per tutti l'accusa di abuso d'ufficio in concorso, ravvisata nel presunto “ingiusto vantaggio patrimoniale” di oltre 144mila euro – la somma pagata dal 2014 al 2017- che sarebbe stato procurato a Giordano “attraverso il frazionamento del servizio annuale in più tranche mediante piccoli affidamenti diretti della durata di pochi mesi”.

Nel mirino degli inquirenti una serie di delibere dal settembre 2013 al dicembre 2016 con le quali sarebbe stato prorogato il servizio. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Angelo Leone, Silvio Falato, Giuseppe D'Agostino, Vincenzo Cortellessa, Antonello Faenza, Luigi Rotondi, Raffaele Micillo.