Vasto incendio di sterpaglie nella zona di Apice In azione vigili dle fuoco e squadre dell'antincendio boschivo tra Calvano e Santa Lucia

Vasto incendio di sterpaglie questa mattina nel territorio di Apice. Vigili del fuoco e squadre antincendio della Regione al lavoro nella zona tra la località Calvano e Santa Lucia. A bruciare sterpaglie e terreni, anche incolti. Il fuoco partito nei pressi di una strada interpoderale si è poi propagato sulla collina a causa del forte vento. Zona difficile da raggiungere e per questo le squadre dei soccorritori stanno cercando di tagliare la via di fuoco per fare in modo di estinguere il rogo. Incendio divampato sicuramente per mano di qualcuno