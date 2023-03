Vittime della frana di Ischia, la Giustizia in campo per aiutare i loro parenti Benevento. Sabato al Mellusi partita benefica contro l'Asd Casamicciola

Quei palloncini bianchi che saranno lanciati in aria saranno dedicati a loro che non ci sono più. Alle 12 persone, tra le quali 4 bambini, che il 26 novembre del 2022 hanno perso la vita nella frana di Casamicciola terme, nell'isola d'Ischia. Una pagina drammatica che si è lasciata alle spalle danni ingentissimi ed il dolore di quanti hanno perso un loro caro.

E' a loro che saranno devoluti i fondi che saranno raccolti in occasione della partita di calcio che sabato prossimo si svolgerà al Mellusi tra le formazioni della Giustizia Benevento e dell'Asd Casamicciola. Una iniziativa meritoria come tutte quelle che hanno i tratti della beneficenza e dell'aiuto agli altri, che è stata resa possibile grazie all'impegno della Giustizia Benevento, con l'onnipresente Carlo Piccolo, ed alla collaborazione ed al patrocinio della Pro Loco di Roccabascerana, di cui è presidente Elviro Migliaccio.

La Giustizia, con Raffaele Esposito direttore sportivo, schiererà Luca Colarusso, Enzo Giuliano, Roberto Pegno, Michele Cicerone, Felice Truglia, Vincenzo Solla, Giulio Barbato, Giovanni Ferrajuolo, Francesco Campanella, Vincenzo Ferraro, Bruno Piccolo.

A disposizione ci saranno Francesco Sansobrino, Raffaele Sodano, Sergio Formato, Giuseppe Rillo, Vincenzo Guida, Francesco Ventura, Mustone, Gerardo Giorgione, Vincenzo De Angelis, Flavio Cusani, Gianluca Intorcia, Vincenzo Fischietti, Domenico Martone, Riccardo Urso, Zullo, Alessandro Bocchino. Si tratta di carabinieri, poliziotti (anche penitenziari), finanzieri, magistrati, avvocati e dipendenti dell'amministrazione giudiziaria che indosseranno maglietta e pantaloncino e proveranno a superare il Casamicciola. Che, con il presidente Mario Lettieri ed i mister Gennaro D'Ambra, e Bianca Maria Buonomano, potrà contare su Esposito, Aloi, Costagliola, Di Meglio, Taliercio, Sasso, Uglietti, Murolo, Esposito, Trani, Colicchio, Cerullo, Iacono, Mattera, Rumieri, Lamonaca, Lettieri.

Il programma si apre con lo scambio di saluti tra le autorità di Casamicciola e quelle locali. Annunciate le presenze di Simonetta Calcaterra, commissario straordinario per l'alluvione, Beniamino Cacciapuoti, sub commissario, del sindaco Clemente Mastella, del procuratore Aldo Policastro, del procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, dei presidenti del Tribunale e dell' Ordine degli avvocati, Marilisa Rinaldi e Stefania Pavone.

A seguire, la premiazione dei giudici Sergio Pezza (presidente Sezione penale), Flavio Cusani e Andrea Loffredo per il loro sostegno e contributo nelle manifestazioni sportive a fini sociali. Dopo un intervento di Mastella, che fischierà anche il calcio di inizio, spazio ad un brano cantato da Antonella Iannazzone e dedicato alle vittime, e ad un minuto di silenzio. Per non dimenticare quel terribile giorno di novembre.