Giù dal sesto piano di un palazzo al rione Libertà, muore un giovane Benevento. La vittima è un 25ene di nazionalità nigeriana

Non ce l'ha fatta il 25enne di nazionalità nigeriana precipitato dal sesto piano di uno dei palazzi al parco Appia, al rione Libertà di Benevento. Nonostante gli sforzi dei medici del San Pio, il suo cuore si è fermato per sempre durante la notte, per la gravità delle lesioni riportate.

Su ordine del pm Patrizia Filomena Rosa, la salma è stata trasferita presso l'obitorio, dove sarà sottoposta a visita esterna dal medico legale: a seguire la decisione se procedere o meno all'autopsia.

Tutto era accaduto ieri pomeriggio, quando i condomini dello stabile teatro del dramma avevano fatto scattare l'allarme. Sul posto le ambulanze della Misericordia e dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e gli agenti della Volante. Terribile l'impatto con l'asfalto, dopo un volo di una ventina di metri.

Soccorso, il giovane era stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, dove è poi deceduto. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e stabilirne la natura.