Bomba carta esplode dinanzi sala slot e scommesse a Montesarchio Danneggiato uno degli ingressi della struttura. Sull'accaduto indagano i carabinieri

Una bomba carta è esplosa la scorsa notte dinanzi ad una sala giochi - slot e di scommesse a Montesarchio. L'allarme dopo la mezzanotte quando il locale era chiuso. Sono stati evidentemente i residenti ad udire la deflagrazione. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Il grosso petardo, probabilmente di fattura artigianale, è stato posizionato in corrispondenza di uno degli ingressi.

Lo scoppio ha provocato la lesione della vetrata e l'annerimento parziale dell'infisso. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Valle Caudina. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori. Al vaglio eventuali immagini della videosorveglianza che a Montesarchio è funzionate.