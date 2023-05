Emily e Giuseppe: due vite spezzate e quelle divise che non indosseranno più I drammi della 23enne di Solopaca, carabiniere, e del 22enne di San Salvatore Telesino, poliziotto

Emily aveva 23 anni, uno in meno Giuseppe. Lei era un carabiniere di Solopaca, lui un poliziotto di San Salvatore Telesino. Chissà se si erano mai conosciuti, di certo c'è che, purtroppo, le loro esistenze si sono tragicamente incrociate, accomunate da un destino terribile che le ha spazzate via nel giro di pochi giorni. Emily, madre di un bimbo in tenera età, prestava servizio alla Stazione dell'Arma di San Giovanni in Persiceto,in Emilia Romagna, Giuseppe lavorava presso la Questura di Piacenza.

Lei morta in un incidente stradale a Cento, lui nel mare di Tenerife, l'isola spagnola che aveva raggiunto con il suo amico per una vacanza. Due storie drammatiche che hanno profondamente colpito l'opinione pubblica: le storie di due figli del Sannio che avevano lasciato la loro terra per crearsi un futuro. L'avevano fatto indossando una divisa che portavano con orgoglio e fierezza, è questo il percorso che avevano scelto. Impegnandosi a fondo per centrare l'obiettivo che si erano dati. Senza piangersi addosso ma dandosi da fare.

Erano belli, felici e sorridenti. Emily adorava il suo piccolo come solo una mamma sa fare, lei e Giuseppe avevano diritto ad un futuro che in un attimo è sparito. Ora è soltanto dolore, quello che toglie il respiro e trafigge il cuore di quanti volevano un bene dell'anima a due giovani perbene ai quali è stata sottratta per sempre la possibilità di sognare, di pensare ai progetti da realizzare. A quella età più o meno tutti ne hanno, guai se così non fosse.

Emily e Giuseppe tornavano a casa, appena possibile, ad abbracciare i loro cari. Non lo faranno più, che tristezza. Buon viaggio, ragazzi.