Benevento. A 'piazzetta Vari' l'annuale festa dei Carabinieri Il 5 giugno prossimo il 209° annuale nella location nel cuore della città

Sarà piazzetta Vari (piazza Arechi II), a Benevento, ad ospitare quest'anno per la prima volta l'annuale festa dell'Arma dei Carabinieri guidati, nel Sannio, dal colonnello Enrico Calandro. Il 209esimo annuale della Fondazione dell'Arma, sarà celebrato il 5 giugno alle 10.

Festa dei Carabinieri che, come da tradizione, vedrà schierati i reparti territoriali composti dalle rappresentanze delle Compagnie di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo, i militari delle Stazioni dislocate sul territorio in provincia di Benevento, le specialità dell'Arma, le associazioni con in testa quella dei Carabinieri e i gonfaloni.