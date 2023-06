Incidente A16, l'autista del bus interrogato da Pm: negativo ad alcol e droga Si tratta di un 63enne della provincia di Roma ascoltato alla presenza del suo legale

Comprensibilmente scioccato, ha offerto la sua versione sul pauroso incidente nel quale è rimasto coinvolto il pullman che guidava. Assistito dall'avvocato Guerino Gazzella, S. G., 63 anni, della provincia di Roma, lo ha fatto nella caserma della polstrada di Grottaminarda dinanzi al pm Chiara Maria Marcaccio, che, come anticipato da Ottopagine, dirige l'inchiesta su quanto accaduto lungo l'A16, in territorio di Vallesaccarda, in direzione Napoli.

L'autista, risultato negativo ai test sulla presenza nel sangue di alcol e droga, ha ripercorso quei terribili momenti. Mancava un quarto d'ora alle 4 quando, ha raccontato, si è trovato di fronte cinque auto a fari spenti, aggrovigliate in un tamponamento.

Lui, ha continuato, si è spostato verso sinistra, non riuscendo, nonostante la velocità non fosse sostenuta, ad evitare lo scontro con una delle macchine. Un urto in seguito al quale il bus si è ribaltato su una fiancata, sfondando il guard rail e finendo in una scarpata, per fortuna non profonda.

Trentotto le persone a bordo, molte delle quali ferite. Tra loro anche il collega del 63enne, che ha anche sottolineato di aver aiutato i passeggeri a lasciare il mezzo dopo aver rotto i vetri.

Niente da fare, invece, per un giovane che era in una delle vetture: è all'obitorio del San Pio, non è stato identificato, la sua salma sarà sottoposta ad autopsia dal medico legale Emilio D'Oro.