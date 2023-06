Paziente morto dopo quattro operazioni: prosciolti 7 chirurghi e 4 anestesisti Benevento. Nel 2018 il decesso di un 65enne di Cautano al Fatebenefratelli

Gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Ecco perchè il gup Pitero Vinetti ha deciso il non luogo a procedere nei confronti di undici medici dell'ospedale Fatebenefratelli di cui il pm Flavia Felaco avava proposto il rinvio a giudizio nell'indagine sulla morte di un 65enne di Cautano, avvenuta il 16 agosto del 2018.

La pronuncia ha riguardato, in particolare, i chirurghi Francesco Giuseppe Biondo, Fabio Pacifico, Roberto Tomaciello – si è sottoposto all'esame ed ha sottolineato di aver partecipato a due operazioni d'urgenza in un paziente in condizioni compromesse -, Lorenzo Fiorito, Raffaele Morelli, Maurizio Russo ed Emilio Parente, e gli anestesisti Francesco Caccavale,Loredana Pisani, Maria Cusano e Barbara Di Lorenzo, difesi dagli avvocati Gerardo Orlando, Angelo Leone,Vincenzo Regardi, Marcello D'Auria, Mario Palmieri, Roberto Pulcino, Agostino Guarente, Natascia Pastore, Roberto Rapalo, Adele Granata.

Il 65enne era stato sottoposto dal 7 al 23 luglio a quattro interventi per un problema alla colecisti, poi il suo stato di salute era peggiorato, fino al momento in cui il suo cuore si era fermato per sempre.

La denuncia dei familiari, rappresentati da gli avvocati Vincenzo Torino e Alfonso Costabile, aveva dato il là all'attività investigativa, scandita dall'autopsia affidata ai dottori Massimiliano Dell'Aquila e Osvaldo Micera. Un esame disposto dal Pm per accertare la causa del decesso e l'esistenza di presunte responsabilità, per il quale erano stati nominati alcuni consulenti di parte: i dottori Carmine De Rosa (per la moglie ed i figli della vittima), Vincenzo Migliorelli, Giovanni Liviero, Noemi Razzano, per i sanitari.