Blitz antidroga Dda, annullata definitivamente la condanna di un commercialista Benevento. La sentenza della Cassazione per Antonello Frangiosa, 59 anni, di Torrecuso

Annullata definitivamente dalla Cassazione la condanna a 1 anno e 6 mesi per Antonello Frangiosa (avvocato Sergio Rando), 59 anni, di Torrecuso, commercialista, che nel 2012 era stato coinvolto in un blitz antidroga, al pari di altri sanniti, condotto dalla Dda di Napoli e dai carabinieri di Torre Annunziata.

E' l'epilogo di un iter giudiziario che aveva fatto registrare la prima tappa nel 2014, quando Frangiosa era stato condannato a 9 anni dal Tribunale oplontino per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e spaccio. In appello, nel 2017, dopo l'assoluzione dall'accusa associativa, era stata ridotta e fissata in 5 anni e 6 mesi.

Una sentenza che la Cassazione aveva annullato con rinvio nel 2018 (con motivazioni depositate nel 2021) dinanzi ad una nuova sezione della Corte di appello, che, dopo aver riqualificato l'imputazione nell'ipotesi più lieve, aveva stabilito per Frangiosa una condanna a 1 anno e 6 mesi. Da qui il secondo ricorso alla Suprema Corte, che ha annullato in via definitiva la sentenza.