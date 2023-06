Si allontana da casa, ore di apprensione per un 90enne di Molinara In corso le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e volontari

Con il passare delle ore aumenta la preoccupazione per la scomparsa di un 90enne di Molinara che dalla tarda serata di ieri non ha dato più notizie. In campo i vigili del fuoco con più squadre di ricerche, i carabinieri e i volontari della protezione civile e altre associazioni. Ricerche che si sono concentrate in contrada Pila Bove, tra Molinara e San Marco dei Cavoti.

Secondo una prima ipotesi, l'anziano si sarebbe allontanato all'improvviso. In tarda serata l'allarme dei familiari e le ricerche che sono proseguite per tutta la notte e sono in corso anche questa mattina.