Trovato vivo dai Vigili del Fuoco il pensionato scomparso a Molinara Ad individuare il pensionato un elicottero del Corpo fatto intervenire da Pescara

E' stato l'elicottero dei vigili del fuoco ad individuare Giovanni, il 90enne di Molinara di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri, quando si era allontanato dalla propria abitazione.

Il pensionato è vivo ed ora sarà trasportato in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco a bordo del velivolo, fatto intervenire da Pescara, sorvolando l'area tra Molinara e San Marco dei Cavoti, in una zona montuosa, hanno notato il 90enne adagiato su un terreno.

Immediatamente sono scesi i soccorritori che hanno rifocillato e prestato le prime cure al malcapitato, comprensibilmente spaventato e in stato confusionale.

“I vigili del fuoco hanno fatto un lavoro eccellente” il commento del sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo che ha seguito telefonicamente le operazioni di ricerca. “La macchina dei soccorsi e delle ricerche si è mossa in tempo grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei volontari della protezione civile. Un sospiro di sollievo per il nostro concittadino e a lui e alla sua famiglia va un abbraccio da parte di tutta la comunità.

In mattinata la richiesta da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento di far alzare in volo un elicottero per avere la possibilità di sorvolare la vasta e impervia zona. Nel pomeriggio la buona notizia. Ora si spera che le condizioni dell'anziano siano ottimali.

IN AGGIORNAMENTO