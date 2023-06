Maltratta la moglie, arrestato e sottoposto ai domiciliari in casa dei suoceri E' accaduto nella notte a Moiano

Maltratta la moglie, viene arrestato e sottoposto ai domiciliari in casa dei suoceri. E' accaduto nella notte a Moiano, dove i carabinieri hanno fermato un uomo perchè ritenuto il presunto responsabile di condotte violente nei confronti della donna.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato al ritorno da una festa: lui, che probabilmente aveva ecceduto nel bere, avrebbe colpito con un pugno la malcapitata nel corso di una lite che sarebbe proseguita anche successivamente, coinvolgendo, loro malgrado, anche alcuni familiari del protagonista.

Sarebbe stata lei a dare l'allarme e ad innescare l'intervento dei militari. Che, una volta sul posto, hanno bloccato l'uomo e l'hanno condotto in caserma. Dichiarato in arresto, per l'indagato, difeso dall'avvocato Teresa Meccariello, sono stati disposti i domiciliari presso l'abitazione dei genitori della coniuge, non essendo a disposizione un'altra soluzione.