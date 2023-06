Accusati di aver rubato oggetti d'oro e soldi in un'abitazione: assolti Benevento. Furto a Telese, la sentenza per un 42enne ed un 34enne di Guardia Sanframondi

Erano accusati di furto aggravato, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Graziamaria Monaco al termine del processo a carico di Raffaele Filippelli (avvocato Massimo Scetta), 42 anni e Angelo Sifo (avvocati Patrizia Pastore e Fabio Russo), 34 anni, entrambi di Guardia Sanframondi, chiamati in causa dalle indagini su un colpo compiuto a Telese Terme il 13 maggio del 2013. Quando nel mirino era finita l'abitazione di una donna – parte civile con l'avvocato Antonio Leone -nella quale, sosteneva l'accusa, si sarebbero introdotti dopo aver forzato la serratura. Poi, dopo aver scardinato la porta di una stanza, si sarebbero impadroniti di oggetti d'oro per un valore di 2mila euro e di 500 euro in contanti.