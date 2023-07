Il dramma. Franco ed Alessandro, i funerali saranno separati San Marco dei Cavoti. Domani le esequie del figlio 39enne, venerdì quelle del padre

Funerali separati per il dramma di San Marco dei Cavoti. I primi saranno celebrati domani pomeriggio, nella Chiesa Madre, per Alessandro De Corso, 39 anni, ucciso con due colpi di pistola, all'addome e alla testa, dal padre Franco, 73 anni, che si era poi tolto la vita sparandosi alla tempia destra con la stessa pistola 9X21 usata contro il figlio. Non è escluso che il sindaco Angelo Marino prockami il lutto cittadino.

Le esequie del padre si svolgeranno invece, in forma privata, venerdì nella Chiesa del Carmine. Oggi, intanto, come riportato in un altro servizio, il medico legale Emilio D'Oro, su incarico del pm Maria Gabriella Di Lauro, ha proceduto, presso l'obitorio del San Pio, alle autopsie, per le quali erano stati 'avvisati' i familiari, assistiti dall'avvocato Roberto Prozzo.