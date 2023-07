Dosi di droga in un rudere nei pressi dell'abitazione, arrestato un 59enne Montesarchio. Ai domiciliari Vincenzo Avella, fermato dai carabinieri

L'hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'hanno contestata i carabinieri della locale Compagnia a Vincenzo Avella, 59 anni, di Montesarchio, già note alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto è iniziato nella serata di ieri in piazza La Garde, dove era in corso un servizio contro il consumo e la cessione di droga.

I militari hanno rinvenuto nelle aiuole dei giardinetti alcune dosi di hashish, poi hanno fermato e perquisito Avella, con esiti negativi. E lo stesso è accaduto anche al termine della 'visita' nella sua abitazione, che ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione ed alcune buste sottovuoto, senza contenuto, peraltro recuperate anche nei sacchi della spazzatura.

Non è andata così in alcuni locali diroccati nei pressi della casa del 59enne, dove sono state scovate, nascoste dietro una pietra e lungo una scalinata, più dosi di hashish e marijuana, per un peso complessivo, nell'ordine, di 80 e 10 grammi e mezzo.

Condotto in caserma, Avella è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio. Ha nominato come difensore l'avvocato Mario Cecere.