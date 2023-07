Il dramma. Con il trattore contro un albero, Antonio muore E' accaduto a San Lupo, la vittima è un 71enne

E' morto mentre stava lavorando un terreno. Il dramma si è consumato in mattinata a San Lupo, la vittima è Antonio, un 71enne: secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, il malcapitato sarebbe finito con il mezzo contro un albero.

L'impatto è stato fatale, inutile ogni soccorso: niente da fare per il poverino, rimasto schiacciato tra lo sterzo del mezo agricolo ed un ramo Sul posto i carabinieri della Stazione di Guardia Sanframondi, che hanno avviato le indagini. La salma è stata restituita ai familiari, per i funerali, su ordine del pm Marilia Capitanio.