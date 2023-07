Si perdono sui monti di Pannarano, vigili del fuoco avviano ricerche IN AGGIORNAMENTO A far scattare l'allarme sono stati gli stessi escursionisti di circa 30 anni

Sono in corso dal primo pomeriggio di oggi le ricerche di due persone che hanno evidentemente perso l'orientamento in una zona montuosa nel territorio di Pannarano in Valle Caudina. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano facendo un'escursione non lontano dalla località Cesco Bianco quando si sono resi conto di non riuscire più a tornare indietro. Per questo motivo hanno allertato un parente che ha fatto poi scattare l'allarme al 115. sul posto sono in azione i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le squadre Tas, esperte in topografia, arrivate da Caserta, i cinofili dei vigili dle fuoco di Campobasso e un elicottero da Salerno e che sta sorvolando in continuazione il comprensorio montuoso.