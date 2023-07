Eseguita l'autopsia di Andrea Postiglione Coppola: sabato i funerali Il dramma. L'imprenditore di Castelpagano è morto martedì pomeriggio

Eseguita oggi pomeriggio dal medico legale Massimo Esposito, su incarico del pm Giulio Barbato, l'autopsia di Andrea Postiglione Coppola, 56 anni, di Castelpagano, l'imprenditore morto martedì pomeriggio.

L'esame - l'incarico è stato affidato nel corso di una udienza alla quale era presente, per i familiari della vittima, l'avvocato Gigi Giuliano- è stato disposto per fugare ogni minimo dubbio legato, a quanto pare, ad una ferita alla testa. Una ferita che potrebbe essere la conseguenza della caduta del 56enne quando un malore fulminate lo aveva colpito.

Come anticipato da Ottopagine, era stato il figlio a trovarlo a terra dinanzi alla villa nella tenuta di Castelpagano. Ogni tentativo di rianimazione era stato inutile, nulla da fare per Postiglione Coppola, molto conosciuto anche per essere stato il presidente della Confagricoltura sannita.

Sabato i suoi funerali a Castelpagano.