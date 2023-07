Durazzano, sequestrata un'area per l'estrazione della pozzolana Intervento dei forestali

Sequestrata dai forestali di Sant'Agata dei Goti un'attività dedita all'estrazione di materiale piroclastico "pozzolana" a Durazzano, alla località Mellino. L'area sequestrata, recintata e riconducibile ad un privato, è adiacente ad una ex cava dismessa ed era utilizzata per l'estrazione del materiale vulcanico particolarmente utile nell’edilizia, che i tecnici del Genio Civile hanno stimato in 7000 metri cubi, il cui valore, una volta immesso sul mercato, si aggira intorno a 84mila euro circa. L'area di 15000 metri quadri e l’impianto di frantumazione sono stati sequestrati ed al titolare sono stati contestati “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, oltre che una sanzione .Il Genio Civile provvederà ad irrogare sanzione amministrativa ai sensi della legge regionale in materia ed a quantificare gli oneri dovuti al Comune nonché i tributi dovuti alla Regione Campania.