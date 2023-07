Angelo Russo, quarant'anni e più dedicati alla vigilanza e alla sicurezza Benevento. Dal 2018 è stato impegnato nei controlli all'ingresso del Tribunale

Per cinque anni si è occupato della sicurezza all'ingresso del Tribunale di Benevento. Ultima tappa di un lavoro, quello di guardia particolare giurata, vissuto per oltre quarant'anni non senza rischi e pericoli, e che ora è giunto al capolinea.

Per Angelo Russo quella sveglia che ogni mattina ne ha accompagnato l'attività, da domani non dovrà più trillare con la stessa regolarità. Comportamento ineccepibile, mai una parola ad alta voce, una passione smisurata per il Benevento, Angelo potrà infatti dedicarsi ancora di più, dopo quella sugli altri, alla vigilanza sui suoi affetti più cari. Buona vita.