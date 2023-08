Tappezza sottopasso della stazione con foto del suo ragazzo che non vede da mesi Benevento. Trenta immagini e parole dolcissime sui muri del tunnel

Ha tappezzato entrambi i lati del sottopasso della stazione ferroviaria di foto che la ritraggono con lui, corredandole con parole dolcissime. Poi si è sistemata ai piedi della scale che conducono all'uscita, per osservare a distanza la sua reazione quando, passando, le avrebbe viste.

E' la sorpresa che una giovane ha riservato questa sera al suo ragazzo in arrivo dalla Toscana. Non si vedevano da cinque mesi, ecco perchè lei, di San Giorgio del Sannio, ha deciso di stupirlo. Ha stampato trenta foto e, armata di pazienza, le ha fissate al muro con lo scotch. Sotto gli sguardi, inevitabilmente curiosi, delle persone in transito verso il binario sul quale di lì a poco si sarebbe fermato un treno proveniente da Torino.

“Tu sei solare, dolce, sfacciato, leggero ma non superficiale, fragile ma senza filtri, non perfetto ovviamente: ribelle, libero e intenso, e io ti prometto il mare”, ha scritto lei per il suo moroso, di Telese. Frasi tenerissime a supporto di immagini felici e spensierate: loro insieme, abbracciati e innamorati. Beata gioventù.