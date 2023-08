Uno ruba carburante da un Tir, l'altro maltratta la compagna: arrestati Benevento. Interventi dei carabinieri a San Nicola Manfredi e Puglianello

Due arresti dei carabinieri. Il primo a San Nicola Manfredi, dove un uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento, è finito ai domiciliari con l'accusa di aver schiaffeggiato la compagna, in stato di gravidanza, costretta a far ricorso alle cure dei medici del 118. Sul posto i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento e della Stazione di San Giorgio del Sannio.

A Puglianello, invece, i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita hanno fermato un 43enne di Limatola -.- è difeso dall'avvocato Cecilia Del Grosso-, sorpreso mentre rubava carburante con un tubo di plastica da un Tir parcheggiato nei pressi della zona industriale a ridosso della Telesina. Anche per lui sono stati disposti gli arresti in casa, ma nella tarda mattinata, dopo la convalida è stato rimesso in libertà con l'obblfifo di firmq dal guicee Fallarino. Il processo proseguirà il 27 ottobre.