Il papà del 27enne: ti ho amato con tutto il cuore, te ne sei portato una parte Il dramma di Paduli, su facebook il post del genitore

Un post che nessun genitore vorrebbe mai scrivere. Lo ha fatto su facebook il papà del 27enne di Paduli trovato senza vita nella sua abitazione (vedi altro servizio).

“Ciao, sei andato via, così all'improvviso alla tua giovane età, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di papà, mamma, Piergiorgio e tutti i tuoi familiari. Che il Signore ti accolga in paradiso, e sono sicuro che tu saprai sicuramente animare anche quello con te certo nn si annoieranno Un forte abbraccio figlio mio ti ho amato con tutto il cuore e tu te ne sei portato una parte con te”. Frasi intrise di amore, come si fa ad accettare di sopravvivere ad un figlio, di non poterne più assecondare i sogni che ha il diritto di cullare?

Tanti i messaggi di cordoglio e solidarietà via social (“Un angelo volato in cielo troppo presto. Un abbraccio forte a tutta la famiglia”), enorme la commozione per la fine del giovane.

Senza parole il sindaco Domenico Vessichelli, troppo forte il dolore per un dramma che domani mattina, alle 11.30, vivrà il suo epilogo con i funerali del 27enne.