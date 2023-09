Palpeggia una bambina di 6 anni, condannato un 41enne Benevento. Sentenza per 41enne di S. Bartolomeo: 2 anni e 8 mesi. Pm: 7 anni e 20 giorni

Due anni ed 8 mesi. E' la condanna decisa dal Tribunale, dopo aver riconosciuto la minore gravità del fatto, per un 41enne di San Bartolomeo in Galdo, accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età e di minaccia. Per lui anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, rappresentata dall'avvocato Antonio Spallone. Il pm Stefania Bianco aveva chiesto 7 anni e 20 giorni per l'uomo, difeso dagli avvocati Ettore Marcarelli ed Alfonso Fiorilli.

Nel mirino degli inquirenti la condotta che l'allora 35enne avrebe mantenuto “nella prima quindicina del mese di giugno del 2017” nei confronti di una bambina che all'epoca aveva 6 anni: si trovava in un locale con i suoi familiari. lui l'avrebbe avvicinata e, oltre a toccarla, le avrebbe rivolto alcune frasi di contenuto sessuale.

A distanza di un mese, il papà della piccola: ai suoi occhi 'colpevole' di avergli negato la somministrazione di birra, durante una festa, perchè già in evidente stato di ebbrezza, l'imputato l'avrebbe minacciato e, mostrandogli un temperino, gli avrebbe detto“ti taglio”.

Ascoltata in aula a giugno, la minore aveva confermato quanto aveva già riferito, aggiungendo un particolare: oltre al sedere, lui le avrebbe toccato anche le parti intime. Una circostanza che aveva indotto il Pm a modificare l'accusa: da atti sessuali con minorenni a violenza sessuale aggravata dalla minore età. Oggi la discussione, poi la sentenza del collegio presieduto da Rotili, con a latere Monaco e Nuzzo.