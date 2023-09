Ancora un dramma: 51enne si toglie la vita al lago di San Giovanni a Mazzocca Foiano di Valfortore. Rinvenuto impiccato ad un albero

Nessun dubbio per i carabinieri: si è tolto la vita. L'ennesimo dramma si è consumato a Foiano di Valfortore, nella zona del lago artificiale di San Giovanni a Mazzocca. Secondo una prima ricostruzione, è qui che è stato rinvenuto, impiccato ad un albero, un 51enne nato a San Giorgio La Molara.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri. Niente da fare per l'uomo, per lui è stato inutile qualsiasi tentativo di soccorso. Avviate le indagini per ripercorrere le ultime ore della vittima.

Una tragedia che si aggiunge purtroppo alle altre già registrate nella nostra provincia negli ultimi due mesi. Grani di un rosario della disperazione, scelte terribili per mettere fine alla propria esistenza, diventata evidentemente insopportabile.

(foto di repertorio)