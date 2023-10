Domenica In, Fabrizio Corona ringrazia la psicologa sannita Silvia Fucci Durante l'intervista con Mara Venier

Da quando è tornato in libertà ha concesso alcune interviste. L'ultima, oggi pomeriggio, a Mara Venier durante Domenica In su Rai1. Il protagonista è Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi, che nel corso della chiacchierata con la conduttrice ha raccontato come è cambiata la sua vita, riservando anche un ringraziamento pubblico alla psicologa-psicoterapeuta sannita Silvia Fucci (nella foto).

Il motivo? L'eccellente lavoro che sta svolgendo con suo figlio Carlos, che, ha sostenuto Corona, è migliorato notevolmente da quando è seguito dalla dottoressa Fucci.