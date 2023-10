Rissa all'esterno di un locale al viale Atlantici, assolti tre giovani Benevento. La sentenza per un 28enne ed un 30enne di San Giorgio del Sannio ed un 31enne di Calvi.

Uno sguardo di troppo, forse una parola in più. Forse. Di certo c'è che, qualunque fosse il movente, quella sera era scoppiata una rissa. Era l'11 dicembre del 2019, lo 'scontro' si era verificato all'esterno di un locale al viale Atlantici.

Un episodio costato la citazione diretta a giudizio, decisa dal pm Marilia Capitanio, per tre giovani: un 28enne ed un 30enne di San Giorgio del Sannio, costretti a far ricorso alle cure dei medici che li avevano giudicati guaribili in 1 giorno, ed un 31enne di Calvi.

Difesi dagli avvocati Antonio Leone e Stefano Travaglione, i tre imputati sono stati assolti dall'accusa di rissa perchè il fatto non sussiste.