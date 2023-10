Indagine Dda Napoli, perquisito anche sindaco di S. Giorgio del Sannio, Ciampi All'alba la visita dei carabinieri del Comando provinciale di Caserta

C'è anche il sindaco di San Giorgio del Sannio, l'ingegnere Angelo Ciampi, tra le persone perquisite all'alba dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta in una indagine diretta dalla Dda di Napoli che riguarda soprattutto imprenditori e politici (anche ex) della provincia di Caserta.

Nel mirino sarebbero finiti alcuni appalti pubblici, per uno dei quali è stato chiamato in causa Ciampi. E' quello relativo al servizio di raccolta dei rifiuti a San Giorgio del Sannio affidato ad una ditta di Terra di Lavoro. I militari avrebbero sequestrato telefonino e computer al professionista, che ha nominato come suo difesore l'avvocato Pierluigi Pugliese.

Consigliere e sindaco di San Martino Sannita, Angelo Ciampi è primo cittadino di San Giorgio del Sannio dal 2021.