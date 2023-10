Speronano auto Polizia, si ribaltano con la loro: che notte sulla Fondovalle Un napoletano arrestato dagli agenti del Commissariato di Telese, una minore denunciata

Ne hanno combinate di tutti i colori durante la fuga, speronando anche un'auto della polizia e ribaltandosi con la loro, ma alla fine due di loro – un altro uomo è riuscito a squagliarsela - sono stati bloccati: uno è stato arrestato – un 54enne napoletano-, l'altra- una minore di nazionalità bulgara – denunciata.

E' il bilancio della notte movimentata vissuta lungo la Fondovalle Isclero, dove una pattuglia del Commissariato di Telese Terme ha intimato l'alt ad una Fiat Punto proveniente dal Casertano. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato.

Ne è nato un inseguimento in direzione Caianello, nel corso del quale la Punto , dopo aver urtato la macchina della polizia, si è ribaltata all'altezza dello svincolo di Puglianello. I tre occupanti hanno rotto un vetro e sono usciti dall'abitacolo, cercando di svignarsela. Il 54enne e la ragazza, fermati, si sono scagliati contro i due agenti (per loro una prognosi di 5 giorni) con calci e pugni, infine sono stati neutralizzati.

Lui, arrestato e condotto in carcere, è stato anche denunciato per ricettazione (la Punto era stata rubata a Santa Maria Capua Vetere) e possesso di strumenti atti allo scasso: un piede di porco ed una mazza in legno da baseball ritrovati nella macchina. La minore, che ha non voluto fornire le proprie generalità, è stata affidata ai servizi sociali.