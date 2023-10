Trasportano 60 litri di grappa senza contrassegno, sequestro e denuncia Nel mirino della Finanza due albanesi fermati a bordo di un furgone lungo la Telesina

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento hanno sequestrato 60 litri di grappa a due albanesi mentre viaggiavano a bordo di un furgone lungo la Statale Telesina.

In particolare, due pattuglie di militari del Gruppo di Benevento e della Tenenza di Solopaca, hanno intimato l'alt al veicolo nel quale sono state rinvenute numerose bottiglie e taniche di plastica contenenti una sostanza liquida che dopo le analisi è risultata essere grappa prodotta e trasportata in totale evasione di imposta e che non veniva esibito alcun documento che ne comprovasse sia la qualità che l’assolvimento dell’accisa, i militari effettuavano il sequestro di circa sessanta litri di grappa. Per i due albanesi è scattata la denuncia.