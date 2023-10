Scontro tra due auto, una si incendia: feriti e paura all’uscita di Dugenta Incidente stradale lungo la Fondovalle Isclero. Quattro persone in ospedale: due sono bambini

Quattro persone in ospedale, tra queste due sono dei bambini. Momenti di terrore questa mattina prima delle 8 lungo la Fondovalle Isclero, all'uscita di Dugenta per un incidente stradale tra una Fiat 500 e una Citroen C3. Violento l'impatto che ha anche provocato un incendio che ha interessato la Citroen. Feriti e trasportati negli ospedali di Benevento due bambini, un uomo e una donna che si trovavano nei veicoli coinvolti.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, le ambulanze e le forze dell'ordine.

complesse e delicate le operazioni di soccorso. I primi ad essere stati trasportati in ospedale sono stati i bambini, uno di questi in codice rosso.



