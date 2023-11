Montesarchio: in fiamme l'entrata di una macelleria. Forse atto intimidatorio Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco

Un forte rumore e poi le fiamme, con l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bonea che ha scongiurato danni più gravi. E' accaduto nel cuore della notte, intorno alle 3, a Montesarchio in pieno centro.

Interessata una macelleria di via Borghetelle, a poca distanza da alcuni condomini. Secondo i primi sommari accertamenti l'origine dell'incendio potrebbe essere dolosa e causata probabilmente da liquido infiammabile versato all'esterno e all'ingresso del negozio nella notte e poi incendiato. Prima sarebbe stata mandata in frantumi la vetrina d'ingresso dell'esercizio e poi innescato il rogo, con le fiamme che hanno annerito la parte esterna e anche l'ingresso senza tuttavia provocare ulteriori danni. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Montesarchio: tra le ipotesi al vaglio anche quella dell'atto intimidatorio.