Furto di 100 chili di rame: condannato, viene assolto in appello La sentenza per Giuseppe Magione, 37 anni di Montesarchio

Era stato condannato a 2 anni in primo grado, in appello è stato assolto. E' la sentenza per Giuseppe Magione (avvocato Stefano Melisi), 37 anni di Montesarchio, che era stato condannato dal Tribunale di Benevento, al pari di un'altra persona, per il furto aggravato di oltre 100 chili di materiale di rame, lungo circa 70 metri, ai danni della ditta Metalli Ambiente srl di Airola.

Una decisione ribaltata in secondo grado dai giudici, che hanno accolto le argomentazioni della difesa relative anche ad alcune nullità processuali.