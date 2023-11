Ladri in azione a Casalduni: rubati soldi oro e cassaforte Proprietari assenti. Per entrare nell'appartamento forzato un infisso

Ancora ladri in azione nel Sannio. Questa volta i malviventi sono entrati in azione a Casalduni dove nel mirino è finita un'abitazione. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i balordi hanno forzato un infisso e sono entrati nell'appartamento. Attenzione rivolta ad una cassaforte al cui interno erano custoditi soldi e gioielli. Al rientro l'amara sorpresa per i proprietari che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.