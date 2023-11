Droga nascosta sotto il bancone macelleria di un supermercato: condannato Benevento. La sentenza per un 53enne arrestato nel 2021 dalla Mobile

Due anni fa era stato arrestato, oggi è stato condannato a 6 mesi. E' la pena, sospesa, stabilita dal giudice Rotili, riconosciuta la modica quantità, per E.V., 53 anni, di Benevento, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, l'uomo era stato fermato dalla Mobile al termine di una perquisizione nel supermercato in cui lavorava. Nascosti in alcune scatole di cartone sistemate sotto il bancone macelleria, erano stati rinvenuti mezzo chilo di hashish e marijuana. Droga di cui l'alra 51enne aveva rivendicato l'uso personale, sostenendo dinanzi al Gip che si trattava di una scorta di 'roba' da consumare.

Aveva aggiunto di averla piazzata nel posto in cui era stata trovata per evitare che, portandola a casa, la famiglia scoprisse le sue abitudini, ed aveva ammesso di aver ceduto una stecca di hashish ad un giovane. Aveva però affermato di averlo fatto solo perchè lo conosceva, e che il bilancino di precisione scovato nel retrobottega del punto carni gli serviva per prepararsi la dose di 'roba'.

Era finito ai domiciliari, poi era tornato in libertà. Oggi la conclusione del processo e la condanna.