S. Agata, cresce l'allarme. Rapinata dell'incasso l'addetta di un supermercato Stretta ad un muro da un Suv, alla poverina sottratto con la forza un marsupio con 23mila euro

I furti nelle abitazioni, e non solo, si ripetono ormai da giorni, con l'inevitabile preoccupazione dei cittadini di Sant'Agata dei Goti. Raid ai quali si è aggiunta, oggi, una rapina della quale ha fatto le spese una 42enne, addetta di un supermercato.

Tutto è accaduto in mattinata in via Santisi: secondo una prima ricostruzione, mentre stava raggiungendo a piedi l'istituto di credito nel quale avrebbe dovuto depositare l'incasso della domenica, giornata nella quale l'attività commerciale era rimasta aperta, la malcapitata è stata stretta ad un muro da una Peugeot 3008 bianca. Mentre, stupita e sorpresa, si stava chiedendo perchè il conducente avese fatto una simile manovra, è stata avvicinata alle spalle da un bandito che le ha portato via con la forza il marsupio nel quale erano custoditi 23mila euro.

Arraffato il bottino, il balordo è poi entrato nel Suv e si è dato alla fuga con il complice. La poverina, comprensibilmente impaurita, ha dato l'allarme. I carabinieri sono accorsi sul posto e, raccolto il racconto della vittima, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Inzialmente si era ipotizzato che fossero armati pistola: una circostanza che non sarebbe stata confermata.

La vettura, risultata rubata, è stata rinvenuta in via Livatino, nessuna traccia del malviventi. Un episodio che segue quelli registrati nella cittadina saticulana nei giorni scorsi e, nel fine settimana, l'ondata di furti nelle case che ha colpito Ponte e Benevento.

Sulla situazione a Sant'Agata è intervenuto il sindaco Riccio: “I fatti che si stanno verificando e susseguendo in queste settimane, con addirittura una rapina in pieno giorno in centro urbano, destano preoccupazione in tutti noi e necessitano di interventi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.Il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ha già dispostouna ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio unitamente alla sensibilizzazione dell’attività info- investigativa. Abbiamo evidente bisogno di supporto, anche perché, non è facile, nonostante il solerte e lodevole lavoro del locale Comando Stazione Carabinieri, garantire il monitoraggio e il controllo del nostro vastissimo territorio che si estende per ben 63 km quadrati. Infine, per restare in tema di controlli e sicurezza, stiamo potenziando il sistema di videosorveglianzasul territorio; a breve sarà nuovamente attivo con telecamere in diversi punti nevralgici”.