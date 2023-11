Anziani derubati da finti tecnici, arrestato dalla Mobile un 35enne di Dugenta Luca Bonelli rintracciato ad Avellino: deve scontare 3 anni e 4 mesi

Lo hanno rintracciato ad Avellino, dove è domiciliato, ma è di Dugenta, Luca Bonelli, 35 anni, arrestato dalla Squadra mobile di Benevento. A suo carico una condanna di 3 anni e 4 mesi per furto aggravato in concorso, scattata in una indagine, supportata anche da intercettazioni telefoniche, della terza sezione della Mobile su una serie di episodi dei quali avevano fatto le spese, dagli ultimi mesi del 2016 ai primi del 2017, alcuni anziani.

In azione, secondo gli inquirenti, due persone che si presentavano alla porta dei malcapitati e, spacciandosi per tecnici incaricati di controllare le caldaie, riuscivano ad introdursi nell'abitazione. Una volta all'interno, mentre una di loro distraeva la vittima, l'altra ne approfittava per rubare portafogli, denaro ed oggetti d'oro.

Nel mirino dell'attività investigativa erano finiti alcuni personaggi, tra i quali Bonelli, che per questo era stato condannato. Fermato nel capoluogo irpino dagli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, il 35enne è stato trasferito presso il carcere di Bellizzi Irpino.