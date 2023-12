Lavori a S. Giorgio La Molara, assolti il sindaco ed altre cinque persone Benevento. Inchiesta della forestale, la sentenza del Tribunale

Assolte dal Tribunale, perchè il fatto non sussiste, non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato,le sei persone chiamate in causa da una indagine dei carabinieri su alcuni lavori a San Giorgio La Molara. In particolare, il collegio giudicate (Pezza, Murgo e Perrotta) ha assolto Antonio Pacifico, di San Bartolomeo in Galdo- le cariche sono quelle dell'epoca -,responsabile del Settore tecnico -manutentivo del Comune di San Giorgio La Molara, Michelangelo Vella, responsabile dell'Ufficio urbanistico, Tito Vella, responsabile del Settore tecnico-manutentivo dello stesso Ente, Elena Concetta La Falce, Nicola De Vizio, sindaco di San Giorgio La Molara, riconfermato, Luigi Castiello, responsabile del Settore tecnico.

Le accuse a vario titolo:abuso d'ufficio, omissione in atti di ufficio, falso ideologico e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il pm Maria Dolores De Gaudio aveva chiesto assoluzioni e prescrizoni e la condanna a 9 e 6 mesi, per omissione, di De Vizio e Castiello L'inchiesta era stata avviata dalla forestale dopo la denuncia presentata da due cittadini, parti civili con gli avvocati Fabrizio e Lucio Crisci.

Nel mirino degli inquirenti erano finiti fatti che andavano dal febbraio del 2014 al settembre del 2017, relativi ad un permesso in sanatoria rilasciato in favore di Falce, proprietaria di alcuni terreni alla contrada Maistri, e ad una proroga di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori autorizzati dal permesso.

Attenzione puntata, poi, sugli interventi di sbancamento e scavo che, sostiene la Procura, avrebbero modificato la regimentazione delle acque meteoriche, minacciando rovina con pericolo all'incolumità pubblica e privata, in particolare per la strada provinciale 60 e per l'immobile dei denuncianti. Una situazione di pericolo che non sarebbe stata rimossa con i necessari interventi. Questa mattina l'udienza preliminare, con la discussione delle parti, cui è seguita, nel pomeriggio la decisione del giudice.

Sono stati impegnati nella difesa gli avvocati Roberto Pulcino, Enrico Riccio, Matteo Garofalo, Luigi Vella, Vittorio Fucci, Alessandro Fusco Moffa.