Accoltellamento in centro, l'appello di Libera: non anestetizziamo le coscienze L'allarme del comitato di Benevento: a violenza rischia di normalizzarsi

“Il tema della sicurezza dev’essere affrontato in modo serio, approfondito e non in termini banalmente propagandistici. Non è sufficiente paragonarci ad altre realtà, storicamente diverse dalla nostra. Questi episodi non possono scivolarci come semplici episodi di cronaca che interessano solo alle forze di polizia ed alla magistratura”.

Così il coordinamento di Libera Benevento torna sull'episodio accaduto in centro storico, nelle prime ore della scorsa domenica quando un ragazzo avrebbe accoltellato per futili motivi un 37enne ora ricoverato in ospedale.

“Dobbiamo tutti interrogarci – prosegue Libera -, istituzioni, agenzie educative, parrocchie, scuole e famiglie. La violenza rischia di normalizzarsi, così come tanti altri fenomeni. Essere oggettivi e mettere in campo azioni preventive non vuol dire esasperare, ma non bisogna neanche sottovalutare. Ormai, è constatato, che avere un’arma con se, ( qualsiasi essa sia ) è diventato un elemento identitario. Non anestetizziamo le coscienze. È bello accendere le luci natalizie, piace a noi tutti e bisogna farlo, ma non spegniamo le coscienze, accendiamo i riflettori anche su problemi che siamo ancora in tempo ad affrontare tutti insieme”.