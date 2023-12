Proprietari assenti, i ladri ne approfittano: doppio colpo a Casalduni Rubati un anello d'oro ed un orologio, indagano i carabinieri

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi nelle loro abitazioni e portare via un orologio ed un anello d'oro. E' il bottino dei due furti compiuti a Casalduni: secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una porta al piano terra, i ladri hanno guadagnato l'accesso alle case, rubando ciò che hanno trovato. Al rientro la brutta sorpresa per le vittime, che non hanno potuto far altro che chiedere l'intervento dei carabinieri. Avviate le indagini, che non potranno essere supportate da eventuali immagini, per l'assenza, in entrambi i casi, delle telecamere.

Si allunga, dunque, la scia dei raid che da settimane stanno interessando la nostra provincia, con incursioni che hanno riguardato anche attività commerciali. Un fenomeno criminoso che sta comprensibilmente preoccupando l'opinione pubblica.