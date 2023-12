Colpo nella notte in un supermercato: rubati i soldi dalle casse E' accaduto a Telese Terme

Hanno rubato il denaro dalle casse e sono fuggiti, riuscendo, al momento, a far perdere le loro tracce. Nel mirino dei ladri è finito, a Telese Terme, un supermercato in via San Giovanni: dopo aver forzato la saracinesca e la porta scorrevole, i ladri sono entrati nell'attività commerciale, dotata di allarme e telecamere, ed hanno prelevato i soldi dalle casse. Ancora da quantificare il bottino, sul posto sono intervenuti i carabinieri.